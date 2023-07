Buchhandlung Jünemann sorgt für Bücher-Übergepäck

Gerade wurden den niedersächsischen Schulkindern die Zeugnisse überreicht. Viele von ihnen werden in diesen Tagen in den lange erwarteten Urlaub aufbrechen, einige bleiben in den langen Ferien aber auch in der Heimat. Egal wie die Sommerpläne aussehen – Sabine Jünemann hat für alle den richtigen Lesetipp parat. Seit 10 Jahren, ausgenommen die beiden Corona-Sommer 2020 und 2021, präsentiert die Buchhändlerin eine Woche vor Ferienbeginn eine Reihe von Buchtipps in ihrer Buchhandlung im niedersächsischen Delmenhorst. Das funktioniert so: