Verlagsgruppe W1-Media stellt Lizenzabteilung neu auf

Personalia

In der Verlagsgruppe W1-Media gibt es neue Ansprechpartnerinnen für die Abteilung Rechte und Lizenzen. Julie Hitz (Foto) ist seit Januar als Rights & Licensing Managerin Teil des W1-Teams und betreut die Verlage Atrium, Atrium Kinderbuch und von Hacht,

Véronique Berg ist zuständig für die Verlage Arctis, Arche und WooW Books. Julie Hitz absolvierte ein Volontariat beim Orell Füssli Verlag in Zürich und arbeitete anschließend als Verlagsassistentin und Lektorin bei den Verlagen der Lesestoff-Gruppe, Ziegelbrücke. Berg war nach Stationen in den Lektoraten von Emons und DuMont zuletzt als Assistenz der Verlegerin, Junior-Lektorin und Social-Media-Managerin beim Dörlemann Verlag in Zürich tätig.

Die Marketingabteilung erhält seit April Unterstützung von Sonja Schmidt-Lohse. Die ausgebildete Schriftsetzerin bringt über dreißig Jahre Marketing- und Mediengestaltungserfahrung in Druck- und Verlagshäusern sowie Werbeagenturen mit und hat ihren Schwerpunkt bei W1 in der Mediengestaltung.

Neu in der Herstellung ist Carolin Beck. Sie kommt von Groothuis, wo sie langjährig als Herstellerin tätig war, und absolvierte zuvor ein Volontariat bei Farnschläder & Mahlstedt Typografie.

Komplettiert wird das W1-Team von der neuen Lektoratsassistentin Christina Gatzke. Nach einer Ausbildung zur Verlagskauffrau und Stationen im Marketing und Vertrieb verschiedener Unternehmen ist sie seit April mit an Bord.