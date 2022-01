Tobias Winstel schließt Verleger-Lücke bei Penguin Random House

Personalia, Verlage

Zum 1. Februar rückt Tobias Winstel in die Geschäftsleitung der Penguin Random House Verlagsgruppe (PRH). Er übernimmt dort die Verantwortung für den Verlagsbereich Heyne Ratgeber, den Verlagsbereich Kinder- und Jugendbuch der Verlagsgruppe, also cbj, cbt und Penguin Junior, sowie den auf Kretativratgeber spezialisierten Frechverlag in Stuttgart, den PRH zuletzt übernommen hatte.

Winstel schließt damit die Lücke nach dem Abgang von Heyne-Verleger Tilo Eckardt, der die Verlagsgruppe im September 2021 auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Die Verantwortung für das Kinder- und Jugendbuch und den Frechverlag übernimmt Winstel von CEO Thomas Rathnow.

Der promovierte Historiker Winstel ist ein Rückkehrer. In der Verlagsgruppe war er Lektor für Pantheon und DVA sowie Programmleiter für Siedler. Von 2016 bis 2018 hatte er die Leitung der PRH-Marke Kösel Verlag inne.

Zwischen 2013 und 2016 hat Tobias Winstel die Herder-Publikumsverlage sowie den Herder-Ratgeberverlag Kreuz geleitet und den Aufbau des Standorts München betrieben. Dazu zählte u.a. die programmatische und strategische Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendbuch-Verlage.

Zuletzt war Winstel seit 2018 für das physische und digitale Mediengeschäft beim Multi-Channel-Händler Weltbild verantwortlich. Neben der Zuständigkeit für das Buchgeschäft sowie für Tolino, Musik, Film, Online-Radio und die Home Academy zählte auch die Integration des von Weltbild übernommenen Bildbandverlags teNeues zu seinen Aufgaben.

„Tobias Winstel bringt die verlegerische Erfahrung ebenso wie die Führungs- und Management-Kompetenz mit, die erforderlich sind, um die Heyne Verlage zusammen mit den Verlagsleitungen und ihren Teams erfolgreich weiterzuentwickeln, unsere strategische Neuausrichtung im Ratgebergeschäft voranzutreiben und unsere Wachstumsinitiativen im Kinder- und Jugendbuchsegment zu verstärken“, so PRH-CEO Thomas Rathnow.