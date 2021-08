Penguin Random House erwirbt Frechverlag 

Verlage

Die Penguin Random House Verlagsgruppe (PRH) erwirbt den Frechverlag von der WEKA-Gruppe und baut damit das Portfolio im Ratgebersegment aus. PRH ist in Deutschland Publikumsmarktführer und hat im vergangenen Jahr 296,7 Mio Euro umgesetzt. Das Frech-Programm steht für geschätzt mehr als 10 Mio Euro Verlagsumsatz.

Das Team des Frechverlags bleibt zusammen mit dem Management und Geschäftsführer Michael Zirn bestehen und soll die Frech-Programme unter dem Dach der Penguin Random House Verlagsgruppe eigenständig weiterentwickeln. Der Verlagsstandort Stuttgart soll ebenfalls erhalten bleiben.

Der Erwerb erfolgt wirtschaftlich rückwirkend zum 1. Januar 2021 unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Der Frechverlag wurde 1955 gegründet und beschäftigt rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit den Marken TOPP und Busse Seewald ist er im deutschsprachigen Raum einer der führenden Verlage im Bereich kreative Ratgeber und Do it yourself.

„In der WEKA Group hat der Frechverlag in den vergangenen Jahren bereits prosperiert. Jetzt haben wir mit der Penguin Random House Verlagsgruppe eine ideale neue Heimat gefunden, um als frechverlag weiter zu wachsen und von der Zusammenarbeit im Verbund der Penguin Random House Verlagsgruppe zu profitieren“, so Michael Zirn.

Thomas Rathnow, CEO der Penguin Random House Verlagsgruppe: „Der Ratgeberbereich hat für uns große strategische Bedeutung. Der Frechverlag ist mit seinen erfolgreichen Programmen und seiner dezidierten Ausrichtung an Kundenbedürfnissen die perfekte Ergänzung für unsere Verlagsgruppe. Wir sind überzeugt, dass wir die Alleinstellungsmerkmale des Frechverlags wahren und gleichzeitig in vielen Bereichen voneinander lernen können.“