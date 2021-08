Magische Kräfte im Manga

Bücher und Autoren

Ein Blick auf die Themenbestsellerliste Manga genügt, um festzustellen, dass die Reihe „Jujutsu Kaisen“ das Ranking momentan dominiert. Neu steigt Band 11 der Reihe ein.

Die Action/Mystery-Manga der Reihe „Jujutsu Kaisen“ des Zeichners und Texters Gege Akutami über einen Jungen mit magischen Kräften kamen erstmals 2018 in Japan heraus und erobern seither den internationalen Markt. Der erste deutschsprachige Band erschien im November 2019 bei Kazé, aktuell stehen mehrere Folgen auf der Bestsellerliste. Zum Erfolg beigetragen hat auch eine Anime-Verfilmung der Serie, die in deutscher Fassung seit Oktober 2020 verfügbar ist. Aktuell liegen in Japan rund 15 Bände der fortlaufenden Reihe vor, die sich an Jugendliche ab 12 Jahren richtet.

Der 11. Band ist in Deutschland am 1. Juli erschienen und steigt im Monatsranking neu auf Platz 2 ein. Darin versuchen Suguro und seine Rachegeister den Kontrahenten Satoru aus dem Weg zu räumen. Der 6,95-Euro-Titel ist mit Farbposter ausgestattet.

Im Mai hat Kazé darüber hinaus einen Kalender zur Reihe für das Jahr 2022 herausgebracht. Für Nachschub ist zudem gesorgt: Band 12 von „Jujutsu Kaisen“ erscheint am 2. September, Band 13 der Reihe folgt am 4. November.

