Rhena Maier empfiehlt einen Klassiker des Manga-Segments

Bücher und Autoren

Die Buchhändlerin Rhena Maier ist nicht erst seit dem Boom der vergangenen Jahre im Manga-Geschäft aktiv. Seit 2007 betreut sie die Manga-Abteilung in der Buchhandlung Das Buch im österreichischen Dornbirn, wo mittlerweile auch ganze Manga-Wochen stattfinden. In dieser Zeit wird das reguläre Sortiment um weitere Reihen und zahlreiche Fanartikel erweitert. Mehr dazu hier.

Zum Einstieg in die Manga-Welt empfiehlt Maier den Klassiker „One Piece“. Der deutsche Lizenznehmer Carlsen veröffentlicht in diesen Tagen Band 105 und hat mittlerweile auch Sammelschuber im Programm, die Maier auch ans Herz legt:

„One Piece“ ist ein absolutes Phänomen unter den Mangas! Derzeit läuft die Adaption als Live-Action-Serie auf Netflix und begeistert nicht nur eingefleischte Fans. Der erste Band dieses Mangas erschien 1997, bereits 2015 erhielt „One Piece“ den Guinness World Record für „The most copies published for the same comic book series by a single author“ – also für die meisten gedruckten Mangabände eines einzelnen Autors. Seitdem sind viele weitere Bände erschienen. In diesen Tagen, am 26. September, erscheint Nummer 105 bei Carlsen, und noch immer darf man gespannt darauf sein, welche neuen Abenteuer der Mangaka Eiichiro Oda für unsere Helden, aber auch unsere Lieblingsantagonisten, bereithält. Humorvoll, aber auch ohne Angst vor tragischen Szenen und mit viel Action begleiten wir Monkey D. Ruffy auf seiner Reise mit dem Ziel, den größten Schatz der Welt, genannt „One Piece“, zu finden und der König der Piraten zu werden. In dieser Sammelbox sind die ersten 12 Bände von „One Piece“ enthalten, welche den ersten Story Arc, also das erste Abenteuer, „East Blue“ komplett erzählen.

Eiichiro Oda: One Piece Sammelschuber 1: East Blue (Band 1-12), 85 €, Carlsen, ISBN: 978-3-551-02437-4