Gefragte Anleitungen zum Selbermachen

Warum immer gleich einen Handwerker holen und nicht selber Hand anlegen? Das fragen sich viele Menschen und greifen zu Do-it-yourself-Ratgebern. Die Themenbestsellerliste liefert Inspiration für Aktionstische im Handel.

Wer wissen möchte oder wissen muss, wie die ganze Technik im Haus funktioniert, wird im höchsten Neueinsteiger auf der Liste fündig. In „Haustechnik für Dummies“ (Platz 2), erschienen bei Wiley-VCH, erklärt Martin Schlobach, wie Bauherren energiesparend bauen und sanieren, was es mit der Heizungs- und Kältetechnik auf sich hat, wie Lüftungen funktionieren und was man bei der Elektrotechnik in der Wohnung beachten sollte. Der Ingenieur und Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung kennt viele Kniffe: Er betreibt seit 2013 die Webseite haustechnikverstehen.de.

Selbsthilfe im Haushalt bieten auch die Autoren Hans-Jürgen Reinbold und Karl-Gerhard Haas mit dem Titel „Reparaturen zu Hause“ der Stiftung Warentest. Mit ihrem 2021 erschienenen und aktuell neu auf Platz 7 eingestiegenen Titel versprechen sie u.a. Hilfe bei Flecken im Teppich, beim tropfenden Wasserhahn und bei der Fehlersuche im heimischen PC-Netz.

Kreativ werden lässt sich mit dem Titel „Schalen schnitzen“ von Danielle Rose Byrd (Vincentz Network). Die Künstlerin regt neu auf Rang 11 zum Ausprobieren der eigenen Fähigkeiten mit dem Schnitzmesser an.

Den Spitzenplatz der Themenbestsellerliste DIY hat sich jedoch ein Longseller gesichert: „Das Natron-Handbuch“, 2018 erschienen bei Smarticular, ist ein Ratgeber für alle, die das vielfältig einsetzbare Hausmittel näher kennenlernen wollen. Den Großeltern noch bestens bekannt, wurde es zunehmend durch alle erdenklichen Spezialprodukte verdrängt. Das Buch enthält über 250 Tipps und Rezepte. Die Bandbreite der Anwendungen reicht von der Badreinigung bis hin zur Körperpflege.

