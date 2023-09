Sebastian Rothfuss wechselt von Benevento in den Handel

Personalia

Sebastian Rothfuss geht zurück zu seinen Wurzeln. Nach der Schließung des Münchner Standorts des Benevento Verlags, wo er als Communication Manager über 6 Jahre die Presseabteilung verantwortete, wechselt er in seinen gelernten Buchhändler-Beruf zurück zu Bücher Lack in Fellbach.

Seine Laufbahn in der Buchbranche startete mit der Ausbildung in der Buchhandlung Zaiser in Nagold, es folgten 2 Jahre bei Weltbild und das Buchwissenschafts-Studium in München. Dann war er 9 Jahre in den Presseabteilungen von Heyne und Blanvalet, bis er zu Benevento ins Red Bull Media House wechselte.

Im Börsenverein Landesverband Baden-Württemberg als Pressereferent und ehrenamtlich im Vorstand und der Regionalgruppenleitung BaWü des AVP – Arbeitskreis Verlags-PR bleibt er aber auch weiter der Pressearbeit treu.