Vom Leben und Kochen zwischen Wiesen und Feldern

Wer auf das hektische Leben in der Großstadt keine Lust mehr hat, steigt aus – und zieht (zurück) aufs Land. Diese idealisierte Vorstellung des Landlebens hat längst einen eigenen Namen bekommen: Cottagecore. Gemütliche Landhäuser inklusive großer Küche und wärmendem Kamin, ein verwunschener Garten mit eigenen Gemüseanbau und vielleicht auch ein paar Tieren.

In vielen Fällen bleibt der Wunsch nach dem ruhigen und eigenständigen Leben auf dem Land jedoch wohl ein ferner Traum, schließlich gibt es oft triftige Gründe für das Leben in der Stadt. Bleibt der Wunsch unerfüllt, lässt sich dennoch ein wenig Cottage-core in die Stadtwohnung holen – beispielsweise durch Kochbücher und Lebensberichte. Die Ratgeber-Verlage schicken auch in diesem Herbst einiges zum Thema Leben und Kochen auf dem Land ins Rennen.