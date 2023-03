Schrumpfen des Fachbuchhandels erreicht auch Gießen

Buchhandel, Handel

Anfang Mai schließt die Gießener Filiale des Fachbuchhändlers Lehmanns in der Frankfurter Straße in Gießen. Das Sortiment soll in die ortsansässige Fläche von Mutter Thalia im Seltersweg integriert werden, wie u.a. die Tageszeitung „Gießener Allgemeine“ schreibt. Demnach werde damit auch das Titelangebot reduziert. Die beiden Mitarbeitenden werden übernommen.

Lehmanns hat sein Filialnetz die vergangenen Jahre kontinuierlich verkleinert und zählt nun 13 eigene Flächen. Seit 2021 gehört das Unternehmen zu Thalia.

Das Shop-in-Shop-Modell ist im Fachbuchhandel nicht neu. Konkurrent Schweitzer Fachinformationen erprobt mit Vollsortimentsfilialist Hugendubel in Frankfurt eine „Blaue Ecke“ und setzt immer verstärkter auf zentrale Bürostandorte, von denen aus das Online- und Rechnungsgeschäft abgewickelt wird.