Schweitzer Fachinformationen schließt Läden in Köln und Bonn

Bibliotheken, Buchhandel

Das veränderte Uni-Geschäft mit Online-Vorlesungen und -Seminaren statt Präsenz-Studium hat beim Bibliotheksdienstleister und Verbund von Fach- und Universitätsbuchhandlungen Schweitzer Fachinformaionen Folgen: Das Unternehmen schließt Ende März sein Ladengeschäft in Köln und voraussichtlich Ende Juni auch den Standort in Bonn.

Ersatzweise will Schweitzer ein Vertriebsbüro einrichten und dort sein Rechnungsgeschäft ausbauen. Zuletzt hätten sich Onlinebestellungen mit kostenfreiem Versand deutlich durchgesetzt und das habe nun Folgen für die Ladengeschäfte. Andere Gründe spielen auch eine Rolle:

„Die Schließungen vor Ort fallen uns selbstverständlich schwer, weil wir damit dem klassischen Verkaufsort, dem Ladengeschäft, den Rücken zukehren. Doch wir investieren gleichzeitig dort, wo wir auch in den kommenden Jahren weiterwachsen werden: Im Rechnungsgeschäft.“, so Thomas Dohme, Geschäftsführer des Schweitzer-Verbundmitglieds Goethe + Schweitzer, zur Schließung der Buchhandlungen, „Hinzu kommt die besondere Situation, dass das Gebäude der Universität in Bonn über Jahre hinweg hinsichtlich des Brandschutzes saniert wird. Dadurch fallen auf lange Sicht die Einnahmen aus dem Semestergeschäft vor Ort weg und die Studierenden werden ihre Lehrbücher auf digitalem Weg bei uns bestellen.“

Alle Bestellprozesse würden künftig ohne Umwege in das jeweilige Kundensystem eingespielt und die Artikel schnell und zuverlässig geliefert, heißt es. Für die optimale Belieferung mit Fachinformationen benötige man deshalb keine Ladentheken …

Vom neuen Vertriebsbüro aus, für das bereits Räumlichkeiten gemietet wurden, beraten Mitarbeitende aus den Buchhandlungen noch intensiver die Kunden in öffentlichen Verwaltungen und Bibliotheken, Firmenkunden und Freiberufler und kümmern sich um alle Anliegen von der Bestellung bis hin zur Botenlieferung.

Die Schließung der beiden Standorte hat natürlich auch Konsequenzen personeller Art: Während einige Angestellte weiterbeschäftigt werden können, wurden mit anderen „Beendigungen gütlich vereinbart“, wie es bei Schweitzer heißt.