Schweitzer trennt sich von Buchhandlung Thye in Oldenburg

Schweitzer Fachinformationen trennt sich von der 2007 übernommenen Buchhandlung Thye in Oldenburg. Einen kompletten Abschied aus Oldenburg bedeutet das für den Fachmedienhändler aber nicht: Er bleibt auf der Fläche mit kleinem Angebot präsent.

Der Hintergrund: Auch beim größten deutschen Fachmedienhändler Schweitzer (Umsatz 2021: 207 Mio Euro) verschieben sich die Vertriebskanäle: Das klassische Ladenlokal verliert im Fachmedienhandel an Bedeutung, und das nicht erst seit Corona. Vor allem das studentische Publikum, so eine weitläufige Diagnose, bleibt weitgehend aus.

Schweitzer-Chef Philipp Neie zieht daraus Konsequenzen und investiert zunehmend in die drei anderen, wachsenden Vertriebskanäle – in den Webshop, in die Vertriebsorganisation mit ca. 60 Mitarbeitenden im Innen- und Außendienst sowie ins Dialog- und Direktmarketing. „Perspektivisch müssen wir in die erfolgreicheren Kanäle mehr Geld investieren, um sie weiter auszubauen und perfekter zu machen.“

Lokalpräsenz ohne klassisches Ladengeschäft

Das heißt umgekehrt, die klassischen Ladengeschäfte kommen bei Gelegenheit auf den Prüfstand, etwa wenn Mietverträge auslaufen. Zu Spitzenzeiten 2010 hatte Schweitzer 32 klassische Ladengeschäfte, derzeit sind es noch 8. Allein letztes Jahr wurden 8 Ladengeschäfte geschlossen.

An den Standorten halte man aber fest, betont Neie: „Es ist keine Strategie, unsere Standorte aufzulösen. Wir wollen weiterhin unsere Mitarbeitenden in den verschiedenen Städten fördern und das Lokalprinzip beibehalten, auch was Kundenbetreuung und -beratung angeht.“