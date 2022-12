Torsten Löffler: »Flächennutzung ändert sich«

Buchhandel, Handel

Die Traditions-Buchhandlung Ludwig im Kölner Hauptbahnhof hat an neuem Standort wiedereröffnet. Geschäftsführer Torsten Löffler über die derzeitige Lage und Perspektive des Bahnhofsbuchhandels.

Eine Neueröffnung in kritischer Zeit: Weniger Printverkäufe, rückläufige Frequenz, steigende Kosten. Mit welchem Ansatz kann der Bahnhofsbuchhandel in die Zukunft gehen?

Wir glauben, dass das Mobilitätskonzept der Deutschen Bahn in den nächsten Jahren aufgehen wird und wir mittelfristig wieder genügend Kunden und Käufer am Bahnhof haben werden. Momentan sind die Rahmenbedingungen durch die Inflation tatsächlich schwierig. Besonders im Bereich Presse halten sich die Käufer sehr zurück, während das Buch aus unserer Sicht etwas besser läuft. Deshalb sind wir froh, dass wir weiterhin mit einer Buchhandlung im Kölner Hauptbahnhof vertreten sind.

Wird im Bahnhofsbuchhandel der Fokus künftig wieder stärker aufs Buch gerichtet?

Der Bahnhofsbuchhandel wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren neue Erfahrungen mit seiner Verkaufsfläche machen und die Flächennutzung stark verändern müssen. Die Presseprintfläche wird zurückgehen: Wir haben im Segment Presse aktuell hohe Remissionsquoten und die vergangenen 2 Jahre haben gezeigt, dass man eher bereit ist, auf diese Medien zu verzichten oder auf digitale Formate zurückzugreifen. Aber auch zum Buch braucht es Ergänzungssortimente, die in einen Bahnhof passen. Das müssen jetzt nicht Kaffee und Snacks sein, ich denke eher an reiseaffine Sortimente, die zu Print und zum Buch passen.

Wie sieht die Bahn die Rolle des Medienverkaufs neben dem wachsenden und umsatzstärkeren Fast-Food-Segment?

Die Deutsche Bahn braucht fürs Bewirtschaften der Bahnhöfe Mieter, die in den Bahnhof investieren, und sie braucht einen guten Angebots-Mix. Auch das Angebot an Essen und Trinken ist irgendwann mal ausgeschöpft. Zum Glück ist es nach wie vor so, dass viele Menschen unterwegs gerne Gedrucktes lesen und der Buchhandel Produkte führt, die auskömmliche Margen haben. Das sind wichtige Argumente, warum eine Bahnhofsbuchhandlung in einem gut geführten Bahnhof weiterhin Mietverträge bekommen wird.

Macht sich das Interesse, den Bahnhofsbuchhandel zu halten, im Entgegenkommen bei den Mieten bemerkbar?

Wenn man die hochfrequenten Standorte am Bahnhof haben will, muss man bereit sein, gewisse Mietbedingungen zu akzeptieren. Wir gehen davon aus, dass ein Betreiber wie die Deutsche Bahn weiterhin ein abwechslungsreiches Angebot sucht, um ihn attraktiv zu halten und entsprechende Bedingungen schafft. Eine Buchhandlung ist immer positiv belegt und wertet den Bahnhof als Marke auf.