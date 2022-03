Bücher werden teurer: nicht um Cents, sondern um Euros

Die Preise für Bücher müssen stärker steigen, so heißt es seit längerem mal leiser, mal lauter in der Branche. Die Preise müssen steigen, weil die Rentabilität aller Beteiligten von Autor bis Händler leidet. Jetzt sind die massiven Kostensteigerungen in Produktion und Logistik hinzugekommen. Auch Bücher, lange ohne jeden Inflationsverdacht, weden neu kalkuliert. Dabei müssen jetzt zusätzlich der Krieg in der Ukraine und die damit veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eingepreist werden.

Eine buchreport-Umfrage unter zahlreichen Publikumsverlagen zeigt, dass jetzt weitläufig bei Neuerscheinungen und Backlist die Preise angezogen werden.

Steigende Preise, lange Lieferfristen