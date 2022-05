IGUS und Oetinger initiieren Branchenaustausch

Wie tickt die andere Seite? Im täglichen Buchgeschäft knirscht es schon mal, weil es in Verlagen und Buchhandlungen an gegenseitigem Verständnis für Arbeit und Abläufe des anderen mangelt. Beim Beschnuppern, das bislang in der Branche immer mal wieder punktuell stattfindet, setzen aktuell zwei Formate Akzente: Die Verlagsgruppe Oetinger und die IG Unabhängiges Sortiment (IGUS) des Börsenvereins haben das Austauschprogramm „Blick“ aus der Taufe gehoben, das nach einer Pilotphase branchenweit ausgerollt werden soll. Und in der Abgeschiedenheit des Klosters Haydau sind beim „Haydauer Treffen“ just etwa 70 Buchhändlerinnen und Buchhändler mit 7 unabhängigen Verlagen auf Tuchfühlung gegangen.