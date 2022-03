Amazon schließt stationäre Buchläden

Buchhandel, Einzelhandel, Handel

Kommt Amazon mit physischen Buchläden nach Deutschland und wenn ja wann? Diese Frage stand lange im Raum. Fürs Erste zieht sich der Online-Händler jedoch offenbar aus dem stationären Geschäft zurück.

66 Geschäfte von Amazon sollen in den USA geschlossen werden, wie u.a. die „New York Times“ und das „Handelsblatt“ berichten, sowie 2 in Großbritannien. Dies betreffe alle stationären Buchläden sowie die 4-Sterne-Läden und Pop-up-Standorte. Amazon wolle seine Bemühungen auf Amazon Fresh und WholeFoods konzentrieren sowie im Sommer ein Modegeschäft in Südkalifornien eröffnen.

Weitere Pläne des Unternehmens sind bisher nicht bekannt.