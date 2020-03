Bundeskartellamt sieht keinen Verstoß durch die Deutsche Post

Verband

Es ist eine bittere Schlappe für den Börsenverein: Das Bundeskartellamt hat die offizielle Beschwerde des Verbands gegen die Regeln der Deutschen Post zum Waren- und Bücherversand abgewiesen. Seit Jahresanfang 2020 gelten verbindlich neue Bestimmungen, die von den meisten betroffenen Verbänden als unverhältnismäßige Preiserhöhung eingestuft werden.

Seit die Deutsche Post im April 2019 die neuen Vorgaben und Tarife für Büchersendungen verkündet hatte, engagierte sich der Börsenverein gegen die „erneuten Preissteigerungen in Höhe von bis zu 60%“. Im Juni reichte der Verband Kartellamtsbeschwerde ein. Jetzt hat die Behörde nach eingehenden Ermittlungen geurteilt, dass das Vorgehen der Post vertretbar sei. Das Bundeskartellamt fand demnach keine ausreichendenden Anhaltspunkte dafür, dass die Preissteigerungen missbräuchlich seien oder kleinere Buchhandlungen und Verlage in den Konditionen ohne sachlichen Grund gegenüber anderen Unternehmen diskriminiert werden. Die Beschwerde wird somit nicht weiter verfolgt.

„Wir würdigen das Engagement des Bundeskartellamts, das sich intensiv mit der von uns eingelegten Beschwerde beschäftigt hat, gleichwohl bedauern wir das erreichte Ergebnis. Kleine und mittlere Buchhandlungen und Verlage werden durch die beträchtlichen Konditionenveränderungen – Preiserhöhungen von bis zu 60% und die Verringerung der Höchstmaße der Büchersendung – in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber großen Versendern stark beeinträchtigt. Wir bleiben in Kontakt mit dem Bundeskartellamt und werden es über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden halten“, kommentiert Börsenvereins-Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis.

Der Börsenverein will sich nun auf seine Bemühungen konzentrieren, auf gesetzlicher Ebene günstige Versandkonditionen für das Kulturgut Buch zu erwirken. „Wir setzen alles daran, über eine gesetzliche Regelung angemessene Versandkonditionen für Bücher langfristig zu verankern. Stationäre Buchhändler benötigen eine bezahlbare Möglichkeit, Bücher zu versenden, um sich gegenüber dem reinen Online-Handel zu behaupten“, so Skipis. Der Referentenentwurf zur Novellierung des Postgesetzes werde in Kürze erwartet.

