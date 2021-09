Internationale Buchkonzerne verzeichnen Wachstum

Jubelmeldung aus Gütersloh: Bertelsmann veröffentlicht seine Halbjahreszahlen und gibt den höchsten Gewinn seit 19 Jahren bekannt. Die weltgrößte Publikumsverlagsgruppe Penguin Random House (PRH) erweist sich dabei als eine der stärksten Ertragssäulen: Die Gruppe kann nach einem Umsatz-Rückgang im 1. Halbjahr 2020 jetzt ein Plus von 11% bzw. 176 Mio Euro auf 1,8 Mrd Euro vermelden. Das operative EBITDA lag bei 324 Mio Euro, was ein Plus von 55% gegenüber dem Vorjahr bedeutet.