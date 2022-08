Elizabeth Gabler: »Viele Bücher sind nicht so kommerziell, wie sie sein müssten«

In dieser Woche startet die Bestseller-Verfilmung „Der Gesang der Flusskrebse“ in den Kinos. Produziert wurde der Film vom neuen US-Studio 3000 Pictures, an dem HarperCollins beteiligt ist. Studiochefin Elizabeth Gabler, die sich in Hollywood einen Namen mit Verfilmungen von Buch-Bestsellern gemacht hat, spricht im Interview über Buchadaptionen und die Zusammenarbeit mit dem Verlag.

Wie wichtig ist Ihnen das Kino, gerade für diesen Film?

Sehr wichtig. Aus mehreren Gründen. Es ist unser erster Film für Sony, der erste Film unter unserem neuen Banner 3000 Pictures. Und es ist ein Film für ein Publikum, das seit der Pandemie gezögert hat, wieder ins Kino zu gehen – eine vornehmlich weibliche Klientel. Es ist ein Testballon für Menschen, die Buchadaptionen lieben, dramatischere, emotionalere Geschichten. Wir wollten sehen, ob es uns gelingen kann, sie weg von der heimischen Couch zu locken, zurück in die Kinos.

Die Zahlen aus den USA zeigen uns, dass wir es geschafft haben. Es ist ein Film, der von Herzen kommt. Und ich darf sagen: Er bedeutet mir selbst sehr viel, ich liebe diesen Film. Als Fox 2000 haben wir uns den Ruf erarbeitet, Experten für eine gewisse Art von Kino zu sein, besonders für Literaturadaptionen, aber auch für Originalstoffe mit einem literarischen Anspruch. Das wollen wir fortführen, jetzt mit der Verlagsgruppe HarperCollins an unserer Seite. Von deren Seite war es ein Glaubenssprung, in 3000 Pictures zu investieren. Mir ist es wichtig, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen.