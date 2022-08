Delia Owens‘ »Der Gesang der Flusskrebse« startet im Kino

Bücher und Autoren

Mit ihrem Debütroman „Der Gesang der Flusskrebse“ legte die US-amerikanische Zoologin Delia Owens einen Welterfolg vor. In den USA war der Titel 2019 das meistverkaufte Buch, in Deutschland das zweitmeistverkaufte 2020.

Die Hardcover-Ausgabe von Hanserblau rangierte über 91 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste, wo auch die Taschenbuch-Ausgabe von Heyne seit Mai 2021 auf den Top-Plätzen notiert ist.

Owens erzählt die Geschichte von Kya, die in ärmlichen Verhältnissen in den Sumpfgebieten von North Carolina aufwächst und dort nach dem Verlust der Eltern mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist. Owens erzählt vom Heranwachsen Kyas und ihren ersten Beziehungen, vor allem mit dem etwas älteren Chase. Als der ermordet wird, gerät Kya ins Visier der Justiz und wird für den Mord angeklagt, später jedoch freigesprochen.

Zuletzt gerieten Owens und ihr Mann selbst erneut ins Blickfeld, da auch die Frage nach einer möglichen Beteiligung an einem Mordfall in einem Nationalpark in Sambia bis heute ungeklärt ist.

Bei Hanserblau ist passend zum Filmstart eine exklusive Ausgabe des Buches erschienen, die Bilder vom Set des Films und einen neuen Text der Autorin enthält.

Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

