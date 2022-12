Übernahmen: Die kritischen Deals

Markt, Verlage

2022 gehört zu den ruhigen Übernahmejahren im Verlagsmarkt – gemessen an der Zahl vollzogener Deals. Zwei geplante Großübernahmen sorgen im Jahresverlauf aber immer wieder für Schlagzeilen und wecken auch ein breiteres öffentliches Interesse. Die entscheidende Frage lautet in beiden Fällen: Wann ist groß zu groß?

Im schon stark konzentrierten US-Markt endet im Spätherbst vor Gericht der Höhenflug von Penguin Random House (PRH). Die zu Bertelsmann gehörende weltgrößte Publikumsbuchverlagsgruppe wollte nach Vorstößen vor allem in Wachstumsregionen im Kernmarkt USA den Konkurrenten Simon & Schuster (S&S) übernehmen, der wie Marktführer PRH zu den „Big 5“ gehört, den mit Abstand 5 größten Buchverlagen des Landes. Im Kartellverfahren jedoch wird der Mega-Deal untersagt und auch der entschlossene Trotz in der Gütersloher Bertelsmann-Zentrale, in Berufung zu gehen, verpufft, als S&S-Gesellschafter Paramount die Reißleine zieht. Bei PRH folgt Aufarbeitung und CEO Markus Dohle, der die Gruppe in seinen fast 15 Jahren an der Spitze zum globalen Marktführer entwickelt hat, kündigt seinen Rückzug an.

In Frankreich müht sich Vivendi indes weiter, ein Scheitern zu verhindern. Der französische Mischkonzern will das Medienunternehmen Lagardère übernehmen – inklusive Hachette Livre, der Nummer 1 im Buchmarkt. Das löst einen breiten Protest in der Branche aus, denn Vivendi gehört mit Editis bereits die Nummer 2. Offene Briefe werden verfasst, Autoren verlassen betroffene Verlage. Dass Vivendi in Aussicht stellt, Editis zu verkaufen, um das Konzentrationsproblem zu lösen, verfängt nicht: Ende November zeigt sich auch die Europäische Kommission, die den Kauf auf EU-Ebene prüft, skeptisch und leitet ein eingehendes Prüfverfahren ein – mit noch offenem Ende.

buchreport blickt auf das Jahr 2022 zurück. Alle Themen des Jahres finden Sie sukzessive hier im Überblick.