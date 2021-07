Verkaufsfördernde Impulse durch Streaming-Serien

Buchverfilmungen bringen Verlagen und Autoren Aufmerksamkeit. Besonders Streaming-Dienste wie Netflix sorgen regelmäßig für neue Bestseller. Wie gehen die Buchverlage mit dem Hype um ihre Romanvorlagen um?

Buchverfilmungen bescheren ihren literarischen Vorlagen oft ungeahnte Aufmerksamkeit und lassen die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. Ist der Buchverlag auf die erhöhte Nachfrage seiner Titel unvorbereitet, kann es schnell zu Lieferengpässen kommen. Ist der Hype trotz vorheriger Ankündigung doch nicht so groß wie erwartet, müssen die Verlage mit unerfreulichen Remissionsquoten rechnen. Die Erfahrungen der Verlage zeigen, dass das Spiel mit den durch Verfilmungen ausgelösten „Hypes“ nicht immer einfach ist. Cross-Cult-Verleger Andreas Mergenthaler berichtet im Interview (s.u.), wie wichtig diese Aufmerksamkeit aber auch sein kann und, wie Streaming-Dienste zum Erfolg der Genre-Literatur beitragen. Besonders der Streaming-­Anbieter Netflix hat im vergangenen Jahr für den ein oder anderen Bestseller gesorgt.

Aufwind für Historisches

Die Serie „Bridgerton“ war ab Weihnachten 2020 ein Netflix-Hit, doch seine Buchvorlage „Bridgerton – Der Duke und ich“ (HarperCollins) landete erst Anfang Februar in den Buchläden. Laut HarperCollins-Verleger Jürgen Welte hat das dem Interesse an der Buchreihe aber nicht geschadet, ganz im Gegenteil: „Durch den riesigen Erfolg der Serie wurde die Neugier auf das Buch noch größer.“ Die Verfilmung der bereits mehr als 20 Jahre alten Romane von Julia Quinn wurde innerhalb weniger Wochen zur meistgesehenen Serie bei Netflix. Shonda Rhimes, die auch hinter Erfolgsserien wie „Grey’s Anatomy“ und „Scandal“ steht, hatte das Potenzial der 1813 in der Londoner Ballsaison spielenden Geschichte erkannt.