HarperCollins schließt das Jahr im Minus ab

Verlage

HarperCollins USA verzeichnet für das Geschäftsjahr 2022/2023 (endete am 30. Juni) ein deutliches Minus: Der Absatz brach um 10% ein, die Gewinne sogar um 45%. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 sank von 2,2 Mrd Dollar auf 2,0 Mrd Dollar.

Trotzdem zeigt sich HarperCollins-CEO Brian Murray im Interview mit dem US-amerikanischen Branchenmagazin „Publishers Weekly“ ruhig: „Es war ein herausforderndes Jahr und die Zahlen malen kein rosiges Bild“, wird Murray zitiert. Jedoch gehe er davon aus, dass das Schlimmste nun hinter ihnen liege.

Den deutlichen Geschäftseinbruch begründet Murray mit mehreren Faktoren: Die aktuelle wirtschaftliche Gesamtlage sowie weiterhin bestehende Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten eine große Rolle gespielt. Außerdem hätte es eine Überproduktion der Verlage und eine Überbestellung von Büchern auf fast allen Kanälen gegeben, um den Anstieg der Buchkäufe in der ersten Zeit der Pandemie zu bedienen. Hier habe man eine Blase erschaffen, die im vergangenen Jahr geplatzt wäre, berichtet Murray. Davon beginne man sich nun aber zu erholen.

Um die weiterhin steigenden Kosten zu drücken, hat HarperCollins bereits vor einigen Monaten ein „Downsizing“-Programm gestartet. Ziel: Die Belegschaft um 5% zu verringern. Um das zu erreichen, wurden bereits der Bereich Harper Design und das Verlags-Imprint Inkyard Press geschlossen.

Die Erholungsphase werde noch den Rest des laufenden Jahres andauern, prophezeit Murray. Mit Blick auf den Herbst zeigt sich Murray aber zuversichtlich, aktuell habe der Verlag einige gut laufende Bestseller, beispielsweise Barbara Kingsolvers „Demon Copperhead“, das in diesem Jahr sowohl den Pulitzer-Preis als auch den Women’s Prize for Fiction erhalten hat, und Ann Patchetts „Tom Lake“, das sich in seiner ersten Woche bereits fünfstellig verkauft hat.