Wer kauft Simon & Schuster?

Verlage

Nach dem geplatzten Deal zwischen Penguin Random House und Simon & Schuster im vergangenen Herbst, sucht der Verlag weiterhin nach einem neuen Eigentümer. Im Mai bestätigte Simon & Schuster-CEO Jonathan Karp gegenüber seinen Mitarbeitenden, dass die Muttergesellschaft Paramount den Verkaufsprozess wieder aufgenommen habe.

Den aktuellen Stand zum Verkauf des Verlags, der 2022 erstmals 1 Milliarde Dollar Umsatz verzeichnete, hat das US-Branchenmagazin Publishers Weekly zusammengetragen: Demnach gebe es aktuell 2 Hauptinteressenten, nämlich das Verlagshaus HarperCollins sowie das Private-Equity-Unternehmen KKR. Beide hatten auch schon im Vorfeld Interesse an Simon & Schuster erklärt, jedoch gegen Penguin Random House verloren.

Eine Übernahme von Simon & Schuster durch HarperCollins könnte jedoch an ähnlichen Problemen wie auch der Versuch von PRH scheitern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde sich auch hier das US-Justizministerium einmischen, um eine zu starke Konsolidierung des Wettbewerbs zu verhindern. Wie auch PRH gehört HarperCollins in den USA zu den sogenannten „Big Five“, also den größten Verlagen des US-amerikanischen Publikumsmarktes. Auf der Londoner Buchmesse im April dieses Jahres äußerte sich HarperCollins-CEO Brian Murray jedoch recht zuversichtlich: Er glaube, dass eine Übernahme von Simon & Schuster durch HarperCollins „nicht unmöglich“ sei.

Eine Entscheidung könnte tatsächlich schon bald ausstehen: Gebote für Simon & Schuster sollen laut einer Veröffentlichung im „Wall Street Journal“ noch bis Mitte Juli möglich sein, ein Deal könnte somit noch diesen Sommer bekanntgegeben werden. Simon & Schusters Muttergesellschaft Paramount hatte bereits mehrfach betont, dass der Verkauf bis Ende des Jahres abgeschlossen werden soll.