Simon & Schuster knackt die Milliarde

Simon & Schuster verzeichnet 2022 ein neues Rekordjahr: Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 10% auf 1,1 Mrd US-Dollar und überschritt damit erstmals die Milliarden-Marke.

In einem Brief an seine Mitarbeiter, der dem US-Branchenmagazin Publishers Weekly vorliegt, erklärt Simon & Schuster-CEO Jonathan Karp die Hintergründe des Wachstums: Für den Zuwachs im Audio-Bereich sei u.a. Bob Woodwards „The Trump Tapes“ mitverantwortlich, im Erwachsenen- und Kinderbuch-Bereich hätten sowohl Neuerscheinungen als auch Backlist-Titel gute Ergebnisse erzielt. Dazu beigetragen haben vor allem auch die TikTok-Stars Colleen Hoover, Taylor Jenkins Reid und Jenny Han. Ebenfalls lobend erwähnt Karp auch langjährige Erfolgsautoren wie Stephen King.

2022 ist das dritte Jahr in Folge, in dem Simon & Schuster neue Umsatzrekorde aufstellt. Karp sagt, er habe auch ein gutes Gefühl für 2023, auch wenn ihm bewusst sei, dass dieser gute Lauf nicht ewig anhalten könne. Damit scheint er auch die weiterhin ungewisse Zukunft des drittgrößten US-Publikumsverlags zu meinen: Für Simon & Schuster ist weiterhin kein neuer Eigentümer gefunden worden, nachdem die Übernahme durch Penguin Random House im Herbst gescheitert war. Aktuell soll es jedoch erste Gespräche mit einem neuen Interessenten geben.