Biazza übernimmt Grafinger Buchhandlung Braeuer

Buchhandel, Handel

Nach 60 Jahren schließt die Grafinger Buchhandlung Braeuer. Grundsätzlich geht es im bayerischen Grafing jedoch weiter: Die Buchhandlung Braeuer fusioniert mit der früheren Grafinger Bücherstube an einem neuen Standort am Marktplatz. Neuer Eigentümer wird Bücher Herzog. Die wiederum sind Teil der Biazza Buchhandelsgruppe, die in den vergangenen Jahren zusätzlich zu ihrem RWS-Versandhandel auch ein kleines Filialnetz mit allgemeinem Sortiment aufgebaut hat.

Noch-Inhaberin Catrin Braeuer-Achatz verabschiedet sich in den Ruhestand. Die Familie Kölbl, die hinter Bücher Herzog steht und vor 2 Jahren bereits die Grafinger Bücherstube übernommen hat, war an Braeuer-Achatz mit einem Übernahmeangebot herangetreten.

Das neue Ladenlokal am Marktplatz soll so groß sein, wie die beiden bisherigen Verkaufsflächen zusammen. Der Umbau der Fläche soll im April beginnen. Federführend wird dann in Zukunft Regina Sotta-Rothmoser sein. Im Angebot hat die neue Fläche dann ein Lesecafé, ein allgemeines Buchsortiment, Schreibwaren und Bürobedarf. Dass es auch unter der Leitung von Bücher Herzog ein umfangreiches Schreibwaren- und Bürobedarf-Angebot gibt, war eine von Braeuer-Achatz Bedingungen für den Vertragsabschluss, wie die Buchhändlerin in einem Porträt der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet.