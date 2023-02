Simon & Schuster sucht weiterhin nach neuem Eigentümer

Verlage

Im November war der Deal zwischen Penguin Random House (PRH) und Simon & Schuster (S&S) endgültig geplatzt: Ein US-Bezirksgericht untersagte die Übernahme von Simon & Schuster durch die Bertelsmann-Tochter, S&S-Nocheigentümer Paramount wollte nicht gemeinsam mit Bertelsmann in Berufung gehen. Der 2,2 Mrd Dollar teure Deal lag in Trümmern.

Dass Paramount seinen Verlag jedoch weiterhin loswerden will, bestätigte das Unternehmen direkt nach Platzen des Deals: Der Buchverlag Simon & Schuster passe nicht zum video-orientierten Portfolio Paramounts. Im vergangenen Jahr hatten auch die Publikumsverlage Hachette und HarperCollins Interesse am Kauf von S&S geäußert. Zu tatsächlichen Plänen wollten sich die Verlagshäuser jedoch nicht äußern.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters befindet sich Paramount aktuell in Gesprächen mit einem potenziellen Käufer. Simon & Schusters Wert werde dabei auf 2 bis 2,5 Mrd Dollar geschätzt – also ähnlich viel, wie auch bereits PRH bereit war zu zahlen. Auch wenn die Identität des potenziellen Käufers nicht bekannt ist, steht nach Reuters Informationen bereits fest, dass es sich eben nicht um einen der anderen großen US-amerikanischen Buchverlage handelt. Zu groß sei die Sorge, dass ein weiterer Deal aufgrund kartellrechtlicher Bedenken platzen könnte. Daher richte sich Paramount mit seinem Angebot wahrscheinlich nur an Private-Equity-Firmen – in der Hoffnung, dieses mal erfolgreicher beim Verkaufen zu sein.