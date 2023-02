Sarafina Yamoah wird Volontärin beim Verlag Barbara Budrich

Aus den Unternehmen

Sarafina Yamoah verstärkt das Budrich-Team in Lektorat und Herstellung

Das Team des Verlags Barbara Budrich in Leverkusen-Opladen wächst weiter: Seit Dezember 2022 unterstützt Sarafina Yamoah den Verlag als Volontärin in Lektorat und

Herstellung.

Sarafina Yamoah studierte von 2014 bis 2018 Germanistik sowie Kommunikations- und Medienwissenschaft (B.A.) an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, in den Jahren 2018 bis 2021 absolvierte sie dort auch den Masterstudiengang Germanistik. Vor ihrem Start im Verlag Barbara Budrich konnte Sarafina Yamoah unter anderem in der Qualitätssicherung bei der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk erste Erfahrungen im Bereich Korrektorat sammeln sowie zuletzt bei der Omnicom Media Group Germany die Bereiche Marketing und PR kennenlernen.

Das sagt Sarafina über ihre neue Tätigkeit: „Ich freue mich darauf, im Rahmen meines Volontariats das Verlagswesen kennenzulernen, einen vielfältigen Einblick in die Arbeitsfelder einer Lektorin zu bekommen und mit meiner Arbeit die Publikation wissenschaftlicher Literatur zu unterstützen.“

Der Verlag: Der Verlag Barbara Budrich wurde 2004 von Barbara Budrich gegründet und stellt hochwertige Fachliteratur in den Gebieten der Erziehungswissenschaften, Gender Studies, Politikwissenschaften, der Sozialen Arbeit und Soziologie für Forschung, Lehre und Studium bereit. Das Programm umfasst sowohl deutsch- als auch englischsprachige Bücher, E-Books und Zeitschriften.