Mittelstandstaugliche Wege zur Nachhaltigkeits-Strategie

Die Buchbranche ist unterwegs zur Nachhaltigkeit – allerdings in unterschiedlichem Tempo. Große Häuser können leichter in ihren Produktionsabteilungen die notwendigen Kompetenzen aufbauen. Im Mittelstand könnten druckereiunabhängige Produktions-Dienstleister Teil der Lösung sein.

Dies ist zumindest die Meinung von Olaf Arnold und Gunnar Domnick. Mit ihrem 22-köpfigen Leipziger Team bieten sie einzelne Herstellungsleistungen sowie Gesamtproduktionen von Büchern aller Art und Non-Books an. Im Channel Strategie & Transformation auf buchreport.de raten sie zu individuellen, ans einzelne Unternehmen angepassten Nachhaltigkeits-Strategien.

Das Thema Nachhaltigkeit war in den Verlagen und in der Druckbranche lange Zeit ein Nischenthema, das sich größtenteils im Rahmen Recyclingpapier und Blauer Engel ¹ sowie FSC-/PEFC-Papier bewegte und ansonsten eher von Einzelakteuren mit viel Engagement in Pionierarbeit betrieben wurde.

Seit einigen Jahren tritt das Thema nun notwendigerweise, aber auch erfreulicherweise immer mehr in den Vordergrund und damit auf die Agenda der Akteure der Branche. Eine unbestrittene Notwendigkeit aus uns allen bestens bekannten Gründen des Klimaschutzes, der Nachfrage von Kundenseite und damit ebenso der Positionierung des eigenen Unternehmens am Markt.

Infolgedessen häufen sich auch bei uns die Anfragen unserer Verlagskunden nach Möglichkeiten der nachhaltigen Buchproduktion. Sei es nun der Content, der sich mit dem Thema befasst und daher auch notwendigerweise eine adäquate Lösung erfordert, sei es der erste Vorstoß in die Thematik zum Sichten der Möglichkeiten. In den letzteren Fällen, bei denen wir verschiedene Möglichkeiten wie zum Beispiel C2C (Cradle-to-Cradle)-Produktion, Produkte mit Blauer-Engel-Zertifizierung oder eine Kombination umweltschonender Produktion mit Einsatz von u.a. Recyclingpapieren anfragen, wird sich oft noch für die „normale“ Druckproduktion entschieden, ob aus Kostengründen oder weil das Konzept dahinter noch nicht steht.

Und doch ist klar, dass Lösungen gefunden werden müssen. Wir wollen auch jenen Verlagen Mut machen, das Thema gemeinsam anzupacken, die noch nicht zu den Vorreitern gehören, die bereits mitten im Lösungsprozess sind.

Was will, was kann ich in welchem Zeitraum erreichen?

Dabei gibt es nicht die EINE richtige Lösung. Klar ist, ein Verlag kann nicht mal eben die Buchproduktion preisneutral auf „nachhaltig“ umstellen, geschweige denn das ganze Unternehmen. Je nachdem, wie kostengünstig bisher produziert wurde und auf welche Art der nachhaltigen Produktion umgestellt werden soll, ist allein für die Produktion mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

Was nicht zwangsläufig bedeutet, dass keine preisneutralen Lösungen möglich wären. Das jedoch soll an dieser Stelle nicht das vordergründige Thema sein, denn die Kostensituation – so wichtig sie letztendlich ist – darf nicht der erste und einzige Faktor in der Betrachtung sein.

Wichtig ist vorrangig, dass sich jeder Verlag im allerersten Schritt überlegt, was er kurz-, mittel- und langfristig erreichen will und auch kann. Was ist das eigene Profil, der eigene Anspruch, was erwartet die Zielgruppe und vor allem, was kann man selbst leisten?

Nicht jeder Verlag hat die Möglichkeiten und die Kapazität für eine umfassende Reform im Sinne der Nachhaltigkeit. Die Produkte sind am Markt mit einem gewissen Preisrahmen etabliert, die aktuellen Preissteigerungen erschweren eine kostendeckende Kalkulation derzeit ohnehin genug. Die Entwicklung in der Branche bietet uns jedoch inzwischen eine Vielzahl von Möglichkeiten, auf die jeder Verlag seine individuelle Nachhaltigkeitsstrategie auslegen kann. Wir möchten jeden dabei unterstützen, SEINEN Weg zu finden.

Welche Möglichkeiten und Partner wähle ich?

Für einige Verlage kann es ein erster Schritt sein, mit geringem Kostenaufwand konsequent auf FSC- oder PEFC-Papiere umzusteigen. Hingegen sind Recyclingpapiere aufgrund der begrenzten Altpapierressourcen und wenigen darauf spezialisierten Papierfabriken deutlich hochpreisiger, wobei zudem der Trend zu immer weißeren Recyclingpapieren zu hinterfragen ist. Beim Umschlagmaterial bieten sich jedoch zunehmend reizvolle Varianten mit verschiedensten Anteilen recycelten Materials oder Beimengung von Naturmaterial, welche die gewohnten Standard-Ausstattungen und weniger nachhaltigen Veredelungen auf interessante Weise ersetzen können. Im Materialbereich ist für uns eine sorgfältige Auswahl sowie Beratung durch Druckereien und Papiergroßhändler wichtig.

Die bewusste Wahl der Druckereien hinsichtlich deren Umweltmanagement wie auch des Standortes kann ein weiterer Schritt sein. Auch die Investition in Klimaschutzprojekte, entweder über einen zertifizierten Anbieter oder ein regionales, verlagsspezifisches Projekt, um entstandene CO2-Emissionen zu kompensieren, stellen einen weiteren Ansatz dar. Nicht wahllos als Ablasshandel, sondern als bewusster Einsatz im Rahmen von vielleicht begrenzten Möglichkeiten oder als Ergänzung.

Darüber hinaus ist eine Umstellung einzelner Produkte, Bereiche oder gar des gesamten Programms auf eine C2C-Produktion möglich. Etwas komplexer stellt sich die Produktion mit Blauer-Engel-Zertifizierung bei Hardcover-Titeln aufgrund der Deckelpappen, Fadenheftung und Einbandmaterialien dar. Einfacher wird es hier bei Broschuren, wohingegen Broschüren/Werbemittel je nach Umfang und Art sogar nahezu kostenneutral produziert werden können. Generell ist festzustellen, dass mit einer bewussten Projektplanung durch Zusammendruck mehrerer Titel oder Abstimmung mit der Druckerei zu gängigen Formaten Kostensynergien genutzt werden.

Finales Thema ist natürlich die Betrachtung im komplexen Rahmen des gesamten Unternehmens und der Prozesskette. Hier können leistungsfähige Verlagsherstellungsbetriebe im Rahmen ihres Netzwerkes eine fundierte Beratung vermitteln.

Dies alles ist keine abschließende Aufstellung, es darf jedoch dazu anregen, die eigene Strategie zu finden. Wir als Verlagsdienstleister arbeiten mit langjährigen und auch neuen Partnern zusammen, um Lösungen für Unternehmen zu finden und jedem Kunden anzubieten.

Zugleich ist es natürlich auch unser eigenes Ziel, möglichst nachhaltig aufgestellt zu sein. Dazu haben wir uns auf den Weg zum Klimaneutralen Unternehmen begeben und die dazugehörigen Prozesse angestoßen. Damit leisten wir den uns möglichen Beitrag für die Zukunft und für unsere Verlagskunden fügen wir uns in deren Nachhaltigkeits-Strategien ein und vervollständigen diese.

Wie arbeiten wir in der Branche zusammen?

Nachhaltigkeit, noch nicht einmal im ökologischen oder ökonomischen Sinn, sondern ganz einfach mit der Umschreibung gemäß dem Duden definiert, ist eine „längere Zeit anhaltende Wirkung“. Eine Wirkung, die wir als Branche nur erreichen, wenn wir uns auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, auf langfristige Beziehungen und Austausch untereinander einlassen. Dies ist schlussendlich aus unserer Sicht der wichtigste Punkt: Nachhaltigkeit darf nicht zum neuen Schlagwort des Marketings oder nur als Merkmal der Positionierung am Markt verkommen, sondern sollte als Aufgabe unserer Branche verstanden werden.

So wie die Leser durch Nachfrage und Forderung nach umweltschonenden oder gar umweltpositiven Buchproduktionen einen Spielraum ermöglichen, so können Verlage durch langfristige und zielgerichtete Zusammenarbeit mit ihren Produzenten die Erfüllung dieser Nachfrage und vor allem aber auch die Richtungsänderung in der Branche gestalten. Eine C2C-Zertifizierung zum Beispiel ist für Druckereien immens aufwändig, der Ausbau von C2C-Produktionen wird durch Umsetzungen bestärkt, ein Recyclingprozess im C2C-Kreislauf kann nur mit ausreichenden Produkten und mitwirkenden Unternehmen etabliert werden. Lassen Sie uns gemeinsam mit allen Partnern Lösungen entwickeln und bestehende Lösungen ausbauen. Schließen wir uns den Vorreitern an, um eine neue Normalität zu schaffen, die uns ermöglicht, noch viele Jahrhunderte lang Bücher zu produzieren!

