Miriam Kurz empfiehlt Ewald Arenz

Bücher und Autoren

Miriam Kurz (46) ist neue Gesamtleiterin für Vertrieb und Marketing im Claudius Verlag. Sie liest gerade „Alte Sorten“ von Ewald Arenz.

Warum haben Sie sich dafür entschieden?

„Zum einen sprach mich das Cover an. Ausschlaggebend war jedoch dieser Satz auf der U4: ‚Alte Sorten‘ ist ein Roman, der entschleunigt und den Blick auf das Wesentliche lenkt.“

Was gefällt Ihnen an dem Buch (nicht)?

„Mir gefällt das landschaftliche Umfeld, in dem der Roman spielt, und dass die beiden Frauen auf den ersten Blick so unterschiedlich zu sein scheinen. Liss, die ältere der beiden, erstaunt mit ihrer vermeintlich gelassenen Art, die Gefühlswelt der jüngeren Sally auf ganz andere, unkonventionelle Art wieder ins Lot zu bringen. Aber auch Liss lernt alte Wunden wieder zu öffnen, zu betrachten und damit umzugehen, ohne sich nur zu verschließen. Der Roman bringt auf eine leise Art viel Spannung mit sich. Manchmal wirkt die Sprache ein wenig spröde, was aber zum Inhalt der Geschichte sehr gut passt. Im Augenblick habe ich knapp über die Hälfte des Buches gelesen und bin gespannt, welche Wendungen das Buch noch bereithält und wie der Roman enden wird.“

Ewald Arenz Alte Sorten, 256 S., 24 €, Dumont, ISBN 978-3-8321-8381-3