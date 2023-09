Westermann kauft Hölzel Verlag

Die Westermann Gruppe kauft den Wiener Hölzel Verlag. Die Transaktion steht aktuell noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde.

Der Hölzel Verlag, ein Zusammenschluss der Schulbuchverlage Hölzel und vormals Manz, entwickelt und vertreibt Bildungsmedien für die allgemein- und berufsbildenden Schulen. Der Verlag gehört zur österreichischen Druck- und Verlagsgruppe der P&V Holding AG.

Die Westermann-Gruppe mit Hauptsitz in Braunschweig ist in Österreich bereits mit den Verlagen Westermann Dorner und Westermann Jugend & Volk vertreten. Mit der Übernahme des Hölzel Verlags will Westermann seine Position im österreichischen Bildungsmedienmarkt weiter ausbauen.