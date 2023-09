Zebralution stellt Führungsebene neu auf

Personalia

Das Audio-Unternehmen Zebralution strukturiert seine Führungsebene neu. Tina Jürgens, bisher Chief Operating Officer (COO), führt ab dem 1. Januar 2024 gemeinsam mit dem Musikmanager Konrad von Löhneysen, der bereits zum 1. Oktober eintritt, die Gruppe als Co-CEO. Firmengründer und bisheriger Geschäftsführer Kurt Thielen verabschiedet sich zum Ende des Jahres in den Ruhestand, sein Mitgründer Sascha Lazimbat übernimmt von Los Angeles aus neue Aufgaben in Sachen Internationalisierung.

Tina Jürgens ist seit 2018 Teil der Unternehmensgruppe und baute als Managing Director die Tochterfirma Zebralution Podcast (ehemals zebra-audio.net) auf. Seit Oktober 2022 koordiniert sie als COO das Tagesgeschäft der gesamten Gruppe. „Zebralution hat sich in den vergangenen Jahren von einem Digitalvertrieb nur für Musik zu einem der führenden All-Audio- Unternehmen entwickelt, das mittlerweile nicht nur in den Bereichen Musik, Hörbuch und Podcast Zuhause ist, sondern auch die dafür notwendige technische Infrastruktur und die entsprechenden Service-Leistungen anbietet. Diesen Weg will ich erfolgreich fortführen: sowohl mit Fokus auf der technischen Weiterentwicklung unserer Systeme und Angebote als auch um die Synergien zwischen allen Bereichen noch stärker auszubauen“, so Jürgens.

Konrad von Löhneysen wird sich als Co-CEO ab Oktober dem Musikbereich und dem Ausbau der Geschäfte im Bereich Nebenrechte sowie der Internationalisierung widmen. Er ist bereits seit 2017 Gesellschafter von Zebralution. Nach 30 Jahren im Label-Geschäft wechselt der Gründer und Geschäftsführer von „Embassy of Music“ auf die Vertriebsseite. Mit „Embassy of Music“ ist von Löhneysen seit vielen Jahren Digitalvertriebskunde von Zebralution, diese Zusammenarbeit wird auch jetzt fortgeführt.