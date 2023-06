Der Buchtipp von Hans-Peter Kübler

Bücher und Autoren

Hans-Peter Kübler ist seit dem 1. Juni neuer CEO der hgv (Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice). In der Branche bekannt wurde Kübler als Geschäftsführer von Libri und COO des Taschen Verlags. Er ist außerdem Gründer und Geschäftsführer der Beratungsagentur Viamerca. Er hat gerade Marco Balzanos „Damals, am Meer“ (Diogenes) gelesen:

„In ‚Damals, am Meer‘ inszeniert Balzano eine hoffnungsvolle Erzählung über Erinnerungen und Werte dreier Generationen – Großvater, Vater und Sohn. Auf einer Reise durch die wunderbare italienische Realität verändern sich ihre Einschätzungen und es entsteht eine neue Gemeinsamkeit. Die Geschichte regt zum Nachdenken an und motiviert die Lesenden, sich einer stetig wandelnden Gegenwart zu stellen und an die Zukunft zu glauben. Ein Bild, das sich durch Balzanos zeitlose Erzählweise in jede Zeit (und Branche) übertragen lässt. ‚Italien ist wundervoll – und überall!‘“

Marco Balzano ist einer breiteren deutschen Leserschaft vor allem durch seinen 2020 erschienenen Titel „Ich bleibe hier“ bekannt geworden, der bisher einzige Titel des Autors, der sich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste platzieren konnte, es dafür aber weit nach oben bis auf Rang 4 des Hardcover-Belletristik-Rankings schaffte.

Marco Balzano Damals, am Meer, 240 S., 12 €, Diogenes, ISBN 978-3-257-24568-4