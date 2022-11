Literarische Ergänzung

Verlage

HarperCollins Germany ist vor allem für populäre Unterhaltungsliteratur und aktuelle Sachbücher bekannt. Mit Ecco hatte der Hamburger Verlag vor zwei Jahren zwar ein stärker literarisches Label mit Romanen internationaler Autorinnen etabliert, doch kräftig gewachsen ist das Unternehmen zuletzt vor allem dank Sachbuch-Bestsellern wie „Putins Netz“ und Romanen zur Netflix-Serie „Bridgerton“. Die Gruppe wird nach aktuellen Zahlen 2022 im dritten Jahr in Folge zweistellig zulegen.

Mit der Übernahme des Zürcher Verlags Nagel & Kimche hat das Unternehmen jetzt ein renommiertes Buchhaus übernommen, das man weiter ausbauen will zum Literaturverlag in der Verlagsgruppe, mit breitem Programm in den Formaten Hardcover, Klappenbroschur und Taschenbuch.

Nagel & Kimche hatte zuletzt eine turbulente Geschichte (s. buchreport.datei). Vor allem nach diversen Wechseln der Verlagsleitung (Dirk Vaihinger ging 2018, seine Nachfolgerin Patricia Reimann 2019) hatten auch einige wichtige Autoren den Verlag verlassen, darunter Milena Moser (die zu Kein & Aber wechselte) und Charles Lewinsky (zu Diogenes). Laut Marktdaten war der Verlagsumsatz zuletzt stark rückläufig, immerhin gab es aber ein paar Bestseller, wie etwa Sebastião Salgados Autobiografie „Mein Land, unsere Erde“ und den Roman „The Street“, einer Wiederentdeckung der afroamerikanischen Autorin Ann Petry.

„Das verlegerische Profil, also die Autorinnen und Autoren, die das große Renommee von Nagel & Kimche seit bald vier Jahrzehnten ausmachen, war der Grund für mich, den Verlag zu uns zu holen“, begründet HarperCollins-Verleger Jürgen Welte, der auch die „große Tradition von Nagel & Kimche als Verlag literarischer Kinder- und Jugendbücher“ fortführen will.