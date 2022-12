Das sind die BookBeat-Hörbuch-Streaming-Charts im November

Audio, Bücher und Autoren, Digital

Im November war Colleen Hoovers „Nur noch einmal und für immer – It starts with us“, Band 2 der „Lily, Ryle und Atlas-Reihe“ der meistgestreamte Titel in den von BookBeat ermittelten Audiobook-Streaming-Listen. Hoover ist auf Platz 6 nochmals vertreten, hier mit dem ersten Band der genannten Reihe unter dem Titel „Nur noch ein einziges Mal – It ends with us“.

Ebenfalls wieder stark vertreten ist das Genre New Adult, u.a. mit Titeln von Lena Kiefer oder Mona Kasten (beide jeweils zweimal im Ranking).

Alle platzierten Hörbuch-Titel im November 2022:

MC BookBeat Hörbuch Streaming Chart November 2022