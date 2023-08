Legimi und Zebralution kooperieren

Aus den Unternehmen

Legimi, der E-Book- und Hörbuch-Abonnementdienst, freut sich über die künftige Zusammenarbeit mit Zebralution als neuer Distributor für Hörbücher.

Der Anbieter digitaler Inhalte von E-Books, Hörbüchern und Synchrobooks ® baut seine Marke somit weiter aus und erweitert den Katalog auf mehr als 1.1 Millionen Titel, darunter deutlich +250.000 Titel im Abonnement.

Durch die neue Partnerschaft mit einem der führenden Distributoren digitaler mehrsprachiger Inhalte, bietet Legimi seinen Nutzer*innen ab sofort eine deutlich größere Auswahl an Hörbüchern im Abonnement an. Waren bereits vor dem Anschluss von Zebralution mehr als 30.000 Hörbücher im Abo enthalten, wird sich die Anzahl in den kommenden Tagen signifikant erhöhen. Gleichzeitig werden mit dem Zusammenschluss auch neue Verlage für Leser*innen im Abo-Katalog verfügbar sein.

Geschäftsführer von Legimi Mikołaj Małaczyński: „Wir freuen uns sehr, dem Service von Legimi einen weiteren wertvollen Lieferanten für Audiobooks hinzugefügt zu haben. Wir tragen damit auch einer generellen Entwicklung Rechnung: der steigenden Nachfrage unserer Nutzer nach qualitativ hochwertigen Hörbüchern.“

Philipp Ortmaier, General Manager Legimi Deutschland: “Zebralution als neuer Content-Lieferant für den stark wachsenden Bereich Hörbuch wird ein wichtiger Partner für uns sein. Ich bin dankbar für die bereits jetzt gute Zusammenarbeit.”

Nils Hollmann, Managing Director Audiobook bei Zebralution: “Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Legimi. Damit bieten wir den Partnern in unserem Portfolio eine zusätzliche Plattform, die die Reichweite ihrer Audio-Inhalte erhöht.”

Ansprechpartnerin bei Legimi Deutschland für Verlage bleibt Karin Lipski als verantwortliche Publishing Relations Managerin.

Mehr zu Legimi:

Legimi startete bereits 2016 in Deutschland. Derzeit bietet Legimi über 250.000 E-Books und Hörbücher im Flatrate-Modell-Abonnement sowie knapp 1.000.000 E-Books und 30.000 Hörbücher im E-Shop an. Die Lese-App „Legimi ohne Limit“ gibt es für iOS- und Android-Geräte sowie für zahlreiche E- Reader (seit 2021 auch mit Kindle-Geräten kompatibel). Im Juni 2019 hat Legimi International die readfy GmbH übernommen. Legimi ist seit Mai 2021 an der New Connect Börse in Warschau dotiert. Die Legimi-App wurde bereits über 2 Millionen Mal heruntergeladen. Über 80.000 Nutzer*innen lesen mit Legimi Premium-Abonnements. Weitere Informationen finden Sie unter: www.legimi.de