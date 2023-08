Cross Cult teilt sich in zwei GmbHs auf

Aus den Unternehmen

Durch das starke Wachstum und die Hinzunahme neuer Tätigkeitsfelder führt Andreas Mergenthaler sein bisheriges Einzelunternehmen Cross Cult seit Juli in zwei GmbH & Co. KGs. Für die Verlagssparte handelt die Cross Cult Entertainment GmbH & Co. Publishing KG und für den Manga Cult Store handelt die Cross Cult Entertainment GmbH & Co. Store KG. Das gibt den Bereichen die Möglichkeit, weiter zu wachsen und ihre Kernkompetenzen zukunftsorientiert auszubauen. Muttergesellschaft ist die Cross Cult Entertainment Group GmbH, die für Investoren und neue Geschäftsbereiche offen ist. Die Geschäftsführung teilen sich Verlagsgründer Andreas Mergenthaler und Verlagsleiterin Luciana Bawidamann.

Alle bisherigen Geschäftspartner werden in Kürze mit einem Schreiben über den Betriebsübergang informiert.

DER VERLAG

Der Bereich PUBLISHING, mit den Verlagsimprints Cross Cult, Manga Cult und CROCU, hat seinen Sitz in einem hellen und freundliche Office am Rand von Ludwigsburg im Großraum Stuttgart. CROSS CULT wurde 2001 als reiner Comic-Verlag mit Kultserien wie SIN CITY, THE WALKING DEAD, HELLBOY und AVATAR – DER HERR DER ELEMENTE gegründet.

Seit 2007 erweitern Romane das Verlagsprogramm. Dazu gehören das umfangreiche STAR TREK-Roman-Universum, Kultstoffe wie Ian Flemings JAMES BOND und erfolgreiche YA-Titel, wie die gefeierte LOTUSKRIEG-Trilogie von Jay Kristoff. 2018 kam das Imprint MANGA CULT hinzu – mit Klassikern wie BLAME! oder FIST OF THE NORTH STAR und aktuellen Manga-Topsellern, wie DEMON SLAYER oder MEIN SCHULGEIST HANAKO. Im Herbst 2022 ist das Kinder- und Jugendbuch-Imprint CROCU gestartet, das cleveren Kids informative Themen bietet. Auch Bücher zu spannenden Streaming-Hits, wie DER PRINZ DER DRACHEN, haben bei CROCU eine neue Heimat gefunden.

www.cross-cult.de | www.manga-cult.de | www.crocu.de

DER MANGA CULT STORE

Der Manga Cult Store im Milaneo, mitten im pulsierenden Zentrum von Stuttgart, ist ein Anlaufpunkt für alle Fans asiatischer Popkultur. Neben dem eigenen Verlagsprogramm bieten wir dort auch weitere Bücher anderer Verlage, Merchandising und vieles mehr an.

www.manga-cult-store.de