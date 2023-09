Cross Cult startet neues Imprint für koreanische Comics

Verlage

Cross Cult startet mit Manhwa Cult ein eigenes Label für koreanische Print- und Webcomics. Die ersten Titel sollen im Frühjahr 2024 erscheinen. 2017 gründete Cross Cult bereits das Manga-Imprint Manga Cult.

Grund für die Neugründung des Labels sei der Manga-Boom und die wachsende Beliebtheit koreanischer Inhalte in Deutschland, die auch als „Hallyu Wave“ (dt.: „koreanische Welle“) bekannt ist. Cross Cult will „die kulturelle Brücke zwischen Deutschland und Südkorea weiter stärken“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verlags. Neben Titeln, die in Südkorea bereits als Print-Editionen erschienen sind, will man bei Manhwa Cult auch Webtoons publizieren, die bisher nur digital verfügbar sind. Dabei will der Verlag nicht nur ein international bekanntes Portfolio präsentieren, sondern auch aufstrebenden koreanischen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten.

Hintergrund zu Webtoons: