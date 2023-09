Vom Kino in die Buchhandlung

„Das Buch war aber viel besser als der Film“ heißt es oft nach dem Anschauen einer Literaturverfilmung. Ob dem wirklich immer so ist, will die Buchhandlung Omni aus Liechtenstein herausfinden.

Am Standort in Schaan befindet sich die Buchhandlung im gleichen Gebäude wie das örtliche Kino Skino. Schon seit Eröffnung der Schaaner Omni-Dependance arbeitet man mit dem Kino zusammen, die Mittagsvorstellungen werden sogar vom Buchhandlungsteam betreut. Seit Anfang des Jahres gibt es eine weitere Zusammenarbeit in Form eines Kino-Buchclubs: