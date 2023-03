Statt Tupperware gibt es Bücher

Dieses Konzept scheint unverwüstlich: Man lädt ein paar Freunde zu sich nach Hause ein, dann kommen ein bis zwei Handelsvertreter und stellen ihre Ware vor, die dann auch direkt gekauft werden kann. Tupperware, Kosmetik, Thermomix – verkaufen lässt sich an so einem Abend eigentlich alles. Warum also nicht auch Bücher? Die Buchhandlung Humboldt aus Bottrop-Kirchhellen zeigt, dass diese Idee gelingen kann. Die Buchhändlerinnen Karen Hecher und Kirsten Wegerhoff besuchen dazu regelmäßig Kundinnen und Kunden zuhause. So funktionieren ihre „Home Stories“: