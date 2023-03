Buchmessen in Bologna und London rücken sich auf die Pelle

Veranstaltung

Ist es ein Vorteil? Oder ein Nachteil? Fakt ist: Die London Book Fair 2024 (LBF) und die Internationale Kinderbuchmesse Bologna 2024 (BCBF) kommen sich im April kommenden Jahres ziemlich nahe. Die Messe in Bologna findet vom 8. bis zum 11. April 2024 statt, die Londoner Buchmesse startet nur wenige Tage später am 16. April. Das ist ziemlich nah dran und sorgt in London für ein paar verdrossene Gesichter, wie das britische Branchenmagazin „The Bookseller“ berichtet.

Man habe den eigenen Termin bereits im Oktober vergangenen Jahres veröffentlicht, klagt LBF-Direktor Gareth Rapley gegenüber dem Magazin. Und der Bologna-Termin sei nun ohne jede Absprache plötzlich angekündigt worden.

Dass die Terminierung von Bologna nun nicht ideal gewesen sei, gibt BDBF-Direktorin Eleana Pasoli durchaus zu, sagt allerdings: „Der Kalender der BolognaFiere (Veranstaltungsstätte, Anm.d.Red.) ist im März besonders voll, da zwei sehr große B2B-Messen stattfinden, die das gesamte Messegelände belegen und für die eigens zusätzliche temporäre Hallen gebaut wurden. Logistisch gesehen sind die Auf- und Abbauzeiten daher sehr lang und erzwingen eine Verschiebung der anderen Messen in den April“.

Pasoli verweist allerdings auch auf positive Rückmeldungen: Vor allem Aussteller aus Übersee oder Fernost hielten die Terminnähe für sinnvoll. Zudem sei eine solche zeitliche Nähe in der Vergangenheit schon einmal notwendig geworden, damals hätten beide Messen logistisch zusammengearbeitet. Man freue sich darauf, das auch in 2024 wieder zu tun …

Wie die (Fach-)Besucher das sehen? Das wird abzuwarten sein. Erfahrungsgemäß ziehen terminreiche Messen bei Besuchern gewisse Ermüdungserscheinungen nach sich – ob das dann angesichts der direkt folgenden nächsten Messe sinnvoll ist? Wer weiß?

