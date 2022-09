Webtoons fürs Bücherregal

Mit Papertoons geht Anfang 2023 erstmals ein Verlag in Deutschland an den Start, der sich ganz der aufstrebenden digitalen Manga-Gattung Webtoon (s. Kasten) verschreibt und sie ins Papierformat heben will.

Hinter der Neugründung stehen als geschäftsführende Gesellschafter mit Michael Schuster (39) und Lea Heidenreich (35) zwei erfahrene Manga-Akteure, die bis zu ihrem Ausstieg Ende Oktober 2021 die Programmleitung des Cross-Cult-Imprints Manga Cult innehatten.