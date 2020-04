Springer Nature: OA-Offensive für Zeitschriften

Verlage

Springer Nature will den nachgebesserten Weg der Open-Access-Initiative Plan S mitgehen: Der Wissenschaftsriese hat angekündigt, „die überwiegende Mehrheit” seiner englischsprachigen Zeitschriften in transformative Zeitschriften umzuwandeln, um sie so schrittweise vom Abomodell auf Open-Access-Finanzierung umzustellen. Darunter sollen auch die Flaggschiff-Zeitschrift „Nature“ sowie die Nature Research-Zeitschriften fallen.

Allerdings gelte all das zunächst nur vorbehaltlich, betont der Verlag, weil Plan S die Anforderungskriterien zu seinem angekündigten Transparenzgebot noch nicht veröffentlicht hat.

Kurswechsel der Plan-S-Architekten

Die ambitionierte EU-Initiative Plan S sah ursprünglich vor, dass alle öffentlich finanzierte Forschung ab 2020 frei zugänglich, also Open Access (OA), sein müsse. Der Fahrplan wurde aber bereits im Sommer 2019 wegen Bedenken und Modifizierungswünschen vieler Verlage und Organisationen um ein Jahr nach hinten verschoben und soll nun zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Ein Haupt-Kritikpunkt vieler Verlage war zudem von Beginn an, dass die Plan-S-Architekten zunächst keine Hybrid-Journals (Abo-Zeitschriften, in denen auch OA-Publikationen möglich sind) als probates Mittel zur Umstellung auf OA zulassen wollten. Das hat sich jetzt geändert: Unter gewissen Voraussetzungen sollen solche Mischpublikationen jetzt doch anerkannt werden, um den Forschenden die Möglichkeit zu geben, weiterhin in einer Vielzahl von Zeitschriften veröffentlichen zu können.

Offiziell ist im Plan S von einer „transformativen Zeitschrift” die Rede: Das sei, so die Grunddefinition, eine „Subskriptions-/Hybridzeitschrift, die den Übergang zu einer vollwertigen (Open-Access-)Zeitschrift anstrebt. Darüber hinaus muss ein transformative journal den Anteil der Open-Access-Inhalte schrittweise erhöhen und die Abonnement-Einnahmen aus Zahlungen für Verlagsdienste ausgleichen (um Doppelzahlungen zu vermeiden).” Über die Anforderungen im Detail informiert die Plan-S-Initiative hier auf ihrer Webseite.

Springer Nature: grundsätzlich bereit, aber…

Die jetzt angepassten Wachstumsziele und anderen Kriterien von Plan S seien zwar eine „große Herausforderung – aber eine, der sich der Verlag stellt“, sagt Steven Inchcoombe, Chief Publishing and Solutions Officer von Springer Nature. Und: „Wichtig ist auch zu betonen, dass wir noch Klarheit hinsichtlich der noch nicht veröffentlichten Transparenzanforderungen benötigen.“

Ob Autoren die so entstehenden OA-Zeitschriften tatsächlich als Option für Veröffentlichungen bewerten, hänge jetzt davon ab, „dass auch die Nachfrageseite – Forscher, Institutionen und Forschungsförderer – ähnliche Verpflichtungen eingehen, um diesen Weg zu OA zu unterstützen, und letztendlich auch davon, dass diese Verpflichtungen nicht nur bis 2024, sondern langfristig darüber hinaus gelten.“

Springer Nature hatte sich bereits in der Vergangenheit für transformative Zeitschriften ausgesprochen, mit folgenden Argumenten: Sie helfen

kleineren Verlagen ebenso wie Ländern und Förderern, für die nationale Vereinbarungen, wie z.B. die deutschen „Deal”-Verträge, eine Herausforderung darstellen

hochselektiven Zeitschriften, bei denen noch geprüft wird, wie sie Teil von nationalen Vereinbarungen werden können

Zeitschriften, die neben Forschungsartikeln auch andere Inhaltsformate enthalten, sodass der rein wissenschaftliche Anteil auf OA umgestellt werden kann, während die anderen Beiträge alternativ finanziert werden können.

Mehr zum Thema: