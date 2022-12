Ruth Schwede verlässt Penguin Random House

Personalia, Verlage

Nach CEO Markus Dohle verlässt auch Ruth Schwede die Geschäftsleitung der Penguin Random House Verlagsgruppe (PRH). Schwede hatte zuletzt die Gesamtleitung Vertrieb und Produktmanagement inne und scheidet zum Ende des Jahres aus. Im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch, wie PRH betont. „Nach mehr als zwanzig Jahren in der Verlagsgruppe habe ich mich entschieden, nochmal ein neues Kapitel in meiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen“, so Schwede selbst.

Bis zu einer Entscheidung über die Nachfolge übernimmt Thomas Pichler, CFO/COO der Penguin Random House Verlagsgruppe, die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb und Produktmanagement interimistisch.

Schwede, ausgebildete Buchhändlerin und studierte Betriebswirtin, war seit 2001 für die Verlagsgruppe tätig, zunächst als Großkundenbetreuerin im Bereich der nichtbuchhändlerischen Vertriebswege. Später übernahm sie dort auch die Vertriebsleitung und zusätzlich die Leitung für das Kundenmanagement Amazon und der Digital Accounts, bevor sie 2019 als Gesamtleitung Vertrieb in die Geschäftsleitung berufen wurde. 2021 übernahm sie zusätzlich die Gesamtleitung des Produktmanagements.