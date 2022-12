Sicht des Seglers

Bücher und Autoren

Segler, Moralist, Schriftsteller: Olivier de Kersauson hat sich in Frankreich auf verschiedenen Wegen einen Namen gemacht. Der Franzose adliger Herkunft ersegelte sich die Weltmeere und erzielte dabei zahlreiche Rekorde, beispielsweise gewann er zweimal die „Jules Verne Trophy“ für die schnellste Weltumsegelung. Aber auch mit Radioauftritten und Schriften wurde Kersauson bekannt. So hält auch der recht sperrige lateinische Titel seines neuen Essaybandes „Veritas tantam. Potentiam habet ut non subverti possit“ (sinngemäß: Die Wahrheit hat eine solche Macht, dass sie nicht gestürzt werden kann) die Franzosen nicht davon ab, seine Gedanken zu studieren. Der Titel steigt aktuell auf Platz 2 der französischen Sachbuch-Bestsellerliste ein.