Rupprecht kommt nach Regensburg

Buchhandel

Die Buchhandlung Rupprecht kündigt eine Neueröffnung in Regensburg an: Im Winter 2020/2021 will der bayerische Regionalfilialist eine neue Fläche in der rund 150.000 Einwohner zählenden Großstadt eröffnen. Dort konkurriert er gleich mit mehreren Buchfilialisten.

Der neue Standort Regensburg taucht – noch ohne Adresse und weitere Details – auf der Internetseite des Vohenstraußer Unternehmens auf, das meist Flächen von um die 300 qm in 1a-Lagen eröffnet. Die Buchhandlung Rupprecht, geführt von Johannes Rupprecht und Maria Rupprecht, hat in den vergangenen Jahren ihr Filialnetz kontinuierlich erweitert: Zuletzt wurde eine Neueröffnung in Rosenheim in diesem Herbst angekündigt, die Filiale in Regensburg wäre dann Buchhandlung Nummer 46.

In Regensburg trifft Rupprecht auf den Platzhirschen Pustet, der mit drei Geschäften vertreten ist (Gesandtenstr. 6-8, 1400 qm/ Donau-Center, 800 qm/ Universitätsstr. 31, 220 qm), außerdem auf den Münchener Buchfilialisten Hugendubel (Friedenstr. 23, 500 qm), den stationären Buchhandelsmarktführer Thalia (ebenfalls im Donau-Center mit 1600 qm). Außerdem sind in der Domstadt noch inhabergeführte Sortimenter wie die Buchhandlung Dombrowsky (St.-Kassians-Platz 6, 130 qm) sowie diverse Fachbuchhändler und -ketten (z.B. Schweitzer, Lehmanns Media) vertreten.