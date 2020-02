Rupprecht eröffnet in Rosenheim

Buchhandel

Die Buchhandlung Rupprecht eröffnet im Herbst dieses Jahres eine neue Filiale in Rosenheim. Es wird die 45. Buchhandlung der bayerischen Regionalkette. Alle Details im Überblick:

Rupprecht zieht in ein Eckhaus (Münchener Straße 2) in zentraler Lage der 63.000 Einwohner zählenden Mittelstadt.

Das Geschäft wird über eine Verkaufsfläche von 350 qm verfügen (Gesamtfläche 430 qm) mit Haupteingang direkt zur Fußgängerzone.

Geplant ist eine moderne Boulevardbuchhandlung mit Vollsortiment.

Mitinhaber Johannes Rupprecht, der Rosenheim gut kennt, sieht buchhändlerisches Potenzial in der Stadt, in der bisher zwei weitere Buchfilialisten vertreten sind: Thalia ist seit 2008 ebenfalls an der Münchener Straße (Nr. 27) nur knapp 5 Gehminuten entfernt mit einer 1210 qm großen Filiale präsent, außerdem führt Hugendubel eine Fläche im Karstadt-Warenhaus (260 qm, Münchener Straße 12).