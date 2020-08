Longlist-Abend zum Deutschen Buchpreis in Hamburg – auch im Livestream

Aus den Unternehmen

Der große Longlist-Abend am Montag, den 31. August 2020, findet unter besonderen Bedingungen statt – mit kleinem Publikum in der Freien Akademie der Künste Hamburg und erstmalig mit unbegrenzten Plätzen im Livestream. 14 der insgesamt 20 Nominierten sind vor Ort, um sich und ihre Romane in Lesung und Gespräch vorzustellen. Ihre Teilnahme zugesagt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Birgit Birnbacher mit »Ich an meiner Seite«, Bov Bjerg mit »Serpentinen«, Roman Ehrlich mit »Malé«, Dorothee Elmiger mit »Aus der Zuckerfabrik«, Valerie Fritsch mit »Herzklappen von Johnson & Johnson«, Deniz Ohde mit »Streulicht«, Leif Randt mit »Allegro Pastell«, Stephan Roiss mit »Triceratops«, Robert Seethaler mit »Der letzte Satz«, Eva Sichelschmidt mit »Bis wieder einer weint«, Anne Weber mit »Annette, ein Heldinnenepos«, Olivia Wenzel mit »1000 Serpentinen Angst«, Iris Wolff mit »Die Unschärfe der Welt« sowie Jens Wonneberger mit »Mission Pflaumenbaum«.

Annemarie Stoltenberg, NDR-Kultur-Redakteurin, und Rainer Moritz, Leiter des Literatur-hauses Hamburg, moderieren auch im vierten Jahr die je zwanzigminütigen Auftritte. Die Buchhandlung Samtleben bestückt ihren Büchertisch mit allen nominierten Romanen. Die Saal-Tickets sind restlos ausverkauft. Mit einem Livestream-Ticket können die Zuschauer und Zuschauerinnen die Veranstaltung zuhause und an jedem Ort mit Internetverbindung allein oder in Gesellschaft genießen und ihre Lieblingsmomente am nächsten Tag erneut anschauen.

Ausgerichtet wird der Abend vom Literaturhaus Hamburg, in Kooperation mit der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Freien Akademie der Künste Hamburg, mit freundlicher Unterstützung der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie der Kunst- und Literaturstiftung Petra und K.-H. Zillmer.

Datum: Montag, 31. 8. 2020 Zeit: 18.30–ca. 23.45 Uhr

Eintritt: € 18,–/14,– (ausverkauft)

Livestream: € 7,– Tickets bis 31.8., 17.30 Uhr über www.literaturhaus-hamburg.de Ort: Freie Akademie der Künste, Klosterwall 23

Weitere Informationen und Presseakkreditierung: bei Carolin Löher