Tobias Groß: »Wir sind die Zukunft!«

Tobias Groß ist einer der Sprecher des Nachwuchsparlaments im Börsenverein. Im buchreport-Interview spricht er über Wünsche und Erwartungen jüngerer Menschen in der Buchbranche.

Vor einer Woche hat an dieser Stelle Rebecca Caicedo vom Verein Junge Verlags- und Medienmenschen über Einstiegshürden und niedrige Gehälter in der Buchbranche geklagt. Die Anschlussfrage lautet nun: Wie gelingt es, junge Menschen in der Branche zu halten?

Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Viele engagierte Menschen würden gerne bleiben, aber es fehlt noch immer an attraktiven Übernahmeangeboten. Das betrifft Filialisten ebenso wie kleine, unabhängige Läden und auch Verlage. In den kommenden Jahren stehen Generationswechsel an und es gibt den Fachkräftemangel, da wundert das schon. Viele jüngere Mitarbeiter würden gerne bleiben, verlassen den Buchhandel aber eher resigniert und nehmen lieber ein Studium auf.