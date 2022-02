Nachwuchsparlament will Gütesiegel für Ausbildung vergeben

Ausbildung, Buchhandel, Verlage

Die Buchbranche ist sicher nicht bekannt für sonderlich schlimme Ausbildungsbedingungen – doch Verbesserungsbedarf gibt es sicher hier wie dort. Eigene Erfahrungen und der Austausch mit Branchenmitgliedern führte 2019 zur Gründung einer Taskforce, die genau das plant: Ein neues Gütesiegel für besonders vorzeigbare Ausbildung.

Premiere feiert das Gütesiegel in diesem Jahr: Anfang April soll die Bewerbungsfrist starten, zur Frankfurter Buchmesse 2022 soll das (noch geheime) Gütesiegel dann erstmals an Unternehmen aus der Buchbranche vergeben werden. Zwei Jahre Gültigkeit hat das Siegel und richtet sich an alle drei Sparten der Branche. Künftig soll es jährlich in Frankfurt vergeben werden, das ist zumindest die Idee.

Svenja Schaller, nebenSusanne Döllner Sprecherin der Taskforce, hat das Siegel gemeinsam in einem sechsköpfigen Team entwickelt. Sie formuliert das Ziel: „Wir wollen mit dem Gütesiegel ein bisschen Orientierung bieten. Zum einen für Bewerberinnen und Bewerber, aber auch für Unternehmen, deren Ausbildung Qualität besitzt.“ Die Hoffnung sei, so Schaller, dass die ausgezeichneten Unternehmen zugleich eine Vorreiterrolle einnehmen könnten und damit als Vorbild für Nachahmer dienen.

Die Idee selbst entstand im Nachwuchsparlament des Börsenvereins – unabhängig von Unternehmen. „Wir wollten einfach etwas bewegen.“

Welche Ausbildungsinhalte besonders relevant sind, darüber will Schaller derzeit noch nicht viel verraten. Sie stellt aber die drei wichtigsten Bereiche dar:

Allgemeine Rahmenbedingungen (Arbeitsplatz und -Zeiten)

Ausbildungsinhalte

Organisation und Betreuung

Innerhalb dieser Schwerpunkte gibt es gesetzlich vorgeschriebene Themen wie z.B. Überstundenregelungen, darüber hinaus aber auch eher fakultative, „nice to have“-Inhalte, mit denen Unternehmen Pluspunkte sammeln können. Ein Mindestmaß davon müsse erfüllt sein, um bei der Vergabe des Siegels berücksichtigt zu werden, so Schaller.

Gibt es denn bestimmte Themen, bei denen die meisten Fragen offen sind? Schaller verrät: „Grundsätzlich sehen wir, dass im Bereich Kommunikation Verbesserungsbedarf besteht.“ Gemeint sei: Als Auszubildende:r wisse man oft gar nicht, welche Fragen und Forderungen gestellt werden könnten – erst mit dem Fortschritt der Ausbildung lernten die meisten Azubis, welche Pflichten es im Bereich des Arbeitsrechts gebe. Hier gebe es also Nachholbedarf.

Post für Personaler und Azubis

Geplant ist, Fragebögen an die Personalabteilungen oder Inhaber:innen von Unternehmen zu schicken, um die Standards abzufragen. Zur Prüfung der Ergebnisse gehen die Fragebögen dann an mindestens zwei Auszubildende des jeweiligen Unternehmens, so Schaller.

Zur Premiere können in diesem Jahr ausschließlich Auszubildende selbst Vorschläge einreichen und ihren Ausbildungsbetrieb nominieren. Ab dem kommenden Jahr sollen sich dann Unternehmen auch selbst bewerben können.

Dass ein Siegel seine Wirkung nur dann entfalten kann, wenn es auf breiter Basis akzeptiert und genutzt wird, liegt auf der Hand. Schaller verweist auf die Jungen Verlagsmenschen, die ein ähnliches Zertifikat für Verlage entwickelt haben, das mittlerweile von Verlagen auch mitgetragen wird. „Das wird für uns sicher etwas Zeit benötigen“, glaubt Schaller. „Aber wir hoffen natürlich, dass das Tragkraft entwickelt.“